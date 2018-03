- Barn blir ikke hørt av barnevernet

Bufetat, den statlig delen av barnevernet, svikter når det kommer til å sikre barns rett til å bli hørt, viser en fersk rapport fra Helsetilsynet.

Bekymret

I fjor gjennomførte Fylkesmennene tilsyn hos Bufetat over hele landet, og flere av regionene behandler ikke søknadene godt nok til å vite at de tiltakene som er tilbudt, er de beste for barna.

- Det som vi er bekymret for er at de i for liten grad dokumenterer barnas syn og at det er lite vektet når de skal velge tiltak til barna, sier avdelingsdirektør Børge Tomter.

VIKTIG: Ifølge Helsetilsynet kan det være viktig for barn å holde kontakt med venner og slekt. Foto: Shutterstock

Krav på å bli hørt

Et barn kan være opptatt av å bli plassert nært hjemstedet, for å kunne holde kontakt med venner og slekt. Hvis ikke denne informasjonen blir hentet inn og vurdert mister barna retten til å si sin mening.

- For barna så er det veldig alvorlig, og vi mener at det er svært viktig informasjon for å finne riktig plasseringssted og vite hvordan barnet stiller seg til plasseringsstedet, sier Tomter.