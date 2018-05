- Barn holdes unødvendig unna matvarer

BEKYMRINGSFULLT: Norsk barnelegeforening er bekymret for at mange barn holde undøvendig unna enkelte matvarer. Foto: Shutterstock

Ifølge Norsk Barnelegeforening får mange barn påvist matallergier uten at det stemmer. Årsaken er at testene ikke er presise.



- De er veldig upresise, og de er mye mer upresise enn for eksempel tester for dyr og pollen. Matvareallergier er en helt annen type allergier og derfor så gir disse testene villedende informasjon hvis man ikke forstår hvordan de skal tolkes, sier leder i Barnelegeforeningen, Ketil Størdal.

Matvarepanel Når barn blir testet for matallergier er det vanlig å bruke et matvarepanel, der fem typer varer blir testet på barnet. Dette er mat som det er ganske vanlig å reagere på, blant annet egg og melk.

- Vi ser ofte at hvis det er et utslag på egg, så får barnet beskjed om ikke å spise egg. Selv om man aldri har sett en reaksjon på barnet når det har fått i seg egg og da gir det jo ingen mening, sier Størdal. Saken fortsetter under bildet. GIR INGEN MENING: Barnelegeforeningen sier mange barn testes unødvendig for matallergier. Foto: Shutterstock

Ifølge Størdal skjer dette fordi foreldre, med gode hensikter, etterspør slike tester fordi de mistenker at det kan være matallergi som er årsaken til barnets plager eller symptomer. Fastleger og andre leger tar da tester som de ikke burde ta.

- Hva skal man gjøre for å unngå at barn blir undøvendig testet?

- Først og fremst test hvis man har en mistanke om en spesiell matvaretype. Har man en mistanke på forhånd gir det mening å teste, men å ta en sånn test som tester på alt mulig rart gir veldig lite utbytte, sier han.

Bekymringsfullt

I dag er det mange barn som holdes unna ulike matvarer, som for eksempel melk og egg, uten at det er grunn til det.

- Det vi er mest bekymret for er at barnet får et dårlig forhold til mat og at mat blir problematisk og farlig. Også kan det i enkelttilfeller, hvis man ikke får god erstatning for de viktige matvarene, føre til at barnet ikke får riktig sammensatt næring, sier Størdal.

Overdiagnostikk

Hele legeforeningen er veldig opptatt av å stoppe overdiagnostikk og overbehandling. De står bak "Gjør Kloke Valg". Det er den norske oppfølgeren til eninternasjonal kampanje i mer enn 20 land, som kalles "ChoosingWisely".

- Vi er veldig opptatt av at leger ikke tar tester som man ikke har grunnlag for å ta

en. Kampanjen handler om å ta de testene som er nyttig for pasienten, men la være hvis det ikke trengs, sier Størdal.