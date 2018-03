- Barnehagene selv må også ta ansvar for sin bemanning

Barnehage-eierne må også ta ansvar for at det er nok voksne per barn i barnehagen.

Det sier statssekretær ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Rikke Høistad Sjøberg.



Barnehageansatte over hele landet tar nå et oppgjør på Facebook med det de mener er uforsvarlig lav bemanning.



Sjøberg viser til bemanningsnormen som kommer til høsten og at barnehageeierne selv har et ansvar for riktig bruk av de ansatte.