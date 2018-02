- Bekymringsfullt at mange ikke har opplevd høye renter

Nå har det vært ti år med et lavt rentenivå. Sentralbanksjefen mener det er bekymringsfullt at det er mange som ikke har opplevd høyt rentenivå.

- Det er en fare her for at folk flest venner seg til at sånn vil det være, og tror at det varer evig. Men det gjør det ikke, sier Øystein Olsen.

Høy gjeld

Sentralbanksjefen legger ikke skjul på at det er en utfordring at husholdningene har en høy gjeld samlet sett.





- Gjeldsveksten er fortsatt på et høyt nivå. Det er viktig at de som står overfor nye utfordringer nå ser det jeg minner dem om, nemlig at rentene kommer til å forbli ganske moderate også fremover. Men rentene vil komme opp på et klart høyere nivå når man ser noen år frem i tid. Og det må folk ta hensyn til, sier Olsen.







To- tre prosentpoeng høyere

Det er altså ventet at rentene gradvis vil komme opp mot et mer normalt nivå i årene fremover. Kanskje to til tre prosentpoeng høyere enn i dag.





- Det er et godt utgangspunkt, men så må man også ta høyde for at rentene i en situasjon kan bli litt høyere enn normalt, sier sentralbanksjefen.





Sårbare