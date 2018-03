- Bent Høie har abdisert

Det mener Senterpartiets Kjersti Toppe, som er førstenestleder i helsekomitéen på Stortinget, etter at Bent Høie i går ikke ville svare på om tidlig hjemreise for kvinner som har født er en villet utvikling.



Til Dagsavisen sier Toppe at Høie bare lar utviklingen i fødetilbudet seile sin egen sjø, uten at han tar ansvar.



Høie fastholder sin uttalelse i dag og sier det ikke er politikerne som vet hvor lenge mødre bør ligge på sykehus, men fagfolk.