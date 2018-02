- Berg kan ha blitt brukt

Denne uken ble det kjent at Berg anklages for å ha betalt en russisk statsborger som fungerte som agent for den norske etterretningstjenesten.



Kaldager mener dette viser at russerne sitter med gode beviser for at nordmannen har vært del av en norsk operasjon, skriver VG.



Bergs advokater har sagt at det i så fall har skjedd uten at nordmannen visste om det.