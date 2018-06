- Bevæpning er falsk trygghet

Det mener SVs Petter Eide. I dag skal Stortinget bestemme om politiet skal få lov til å bære våpen på sårbare steder, og mye tyder på at det blir flertall for dette.



Hvis det blir vedtatt betyr det at politiet selv kan definere hvilke områder som er sårbare, og bære våpen der.



SV er i mot og mener dette er en måte å få permanent bevæpning av politiet her til lands, skriver Klassekampen.