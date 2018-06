Det mener Per Myklestu, som er administrerende direktør i rådgivningsselskapet Mercer i Norge.



Deres undersøkelser viser at nesten alle ansatte velger å forbli i investeringsprofilen bedriften foreslår.



Myklestu sier til Aftenposten at folk bør ha mer av pengene sine i aksjer, og at de bør være der lenger.