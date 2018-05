Småbarnsforeldre blir sykere etter at de har fått barn.

Det viser en undersøkelse fra NAV som for første gang har sett på hva som skjer med sykefraværet til norske foreldre.



Resultatet viser at sykefråværet øker mest hos kvinnene som blant annet oftere blir utbrente.



Før fødsel har kvinner 46 prosent høyere sykefravær enn menn, mens etter at de har født øker denne forskjellen til 80 prosent.