- Bør innføre gratis frukt i skolen

I seks år fikk elever på skoler med ungdomstrinn gratis skolefrukt, men tilbudet ble fjernet i 2014.

- Med denne ordningen så vi en kraftig økning i fruktinntaket i alle sosiale grupper, forteller Knut-Inge Klepp, som leder området for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet.

Mindre brus og sukker

Det var ikke bare inntaket av frukt som økte med denne ordningen

- Vi så også at det å tilby gratis frukt gjorde at grupper, som hadde spesielt høyt sukkerinntak, spiste mindre sukker og drakk mindre brus, sier Klepp.

RETT VEI: Pila peker i riktig retning når det gjelder inntak av sukker, men fortsatt er det mange som spiser for lite frukt og grønt. Foto: Shutterstock

Selv om grafene på sukkerinntaket går riktig vei, er det fortsatt mange som får i seg altfor mye sukker.

Særlig barn av foreldre med lavere utdanning har høyere inntak av sukker, enn barn av foreldre med lengre utdanning. Derfor er ikke ordningen med foreldrebetaling, slik det er flere steder, en optimal løsning.

- Vi ser at det er et tiltak som slår uheldig ut med tanke på sosiale ulikheter, sier han.

Barnehager og skoler er viktige arenaer for å gi barn og unge sunne matvaner. Nå tar Klepp til orde for at regjeringen bør innføre gratis frukt i grunnskolen.