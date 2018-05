- Bruken av biodrivstoff er en katastrofe

Regnskogfondet mener Norges bruk av biodrivstoff er en katastrofe for regnskogen og miljøet.

Årsaken er at 317 av de 659 millionene liter med biodrivstoff som ble solgt i Norge i fjor, var basert på palmeolje, skriver Dagens Næringsliv.



Ifølge Regnskogfondet er palmeoljeproduksjon årsaken til at regnskolen i Sørøst-Asia ødelegges.



Miljøvernminister Ola Elvestuen, sier regjeringen jobber for å få ned bruken av palmeolje i drivstoffet.