- Bruker penger på feil ting

Det svarer hun på Aftenpostens sak om at det har blitt 824 færre plasser på norske alders- og sykehjem.



Michaelsen viser til at regjeringen har økt tilskuddet til investeringer i nye heldøgnsplasser, og sier til avisen at hun er frustrert over at kommunene ikke har fått bygget ut sykehuskapasiteten raskt nok.



SVs Karin Andersen, som leder Stortingets kommunal- og forvaltningskomité, etterlyser mer penger til kommunene.