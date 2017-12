Det sier Arbeiderpartileder Jonas Gahr Støre i et intervju med Dagens Næringliv.



Breivik meldte seg inn i Fpu som 18-åring og var medlem i to år. Støre sier til DN at om Breivik var medlem av en menighet hadde det kommet krav om at menigheten ble endevendt.



Dette ble ikke gjort i Frp konstaterer Støre.