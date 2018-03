- Burde valgt et norsk navn

- Lik og norsk

Navnet Statoil har eksistert siden selskapet ble opprettet ved et enstemmig stortingsvedtak i 1972.

Selv uttaler selskapet at navnebyttet er en naturlig oppfølging av strategien for selskapet; fra et olje- og gasselskap til et energiselskap.

"Navnet kombinerer ordet equi som er begynnelsen på det engelske ordet likhet, Equality, og likevekt, Equilibrum. Og ordet nor signaliserer selskapets norske opphav,"er begrunnelsen for navnevalget.

- Ikke et godt valg

- Jeg mener de burde ha satset på et navn som gjør det tydelig og klart hva slags virksomhet de driver med og valgt et navn på norsk, sier Språkrådets direktør Åse Wetås.

Hun understreker at rådet ikke har noe med navnevalget eller navnebyttet å gjøre.





- Det skandinaviske har høy status. Her har for eksempel IKEA vært forbilledlig flinke til å spre skandinavisk språk ut i verden, sier Wetås.





- Høres ut som Equador

Heller ikke omdømmeekspert og rektor ved Høyskolen Kristiania er imponert.





- Det minner meg om Ekvator eller Equador. Det er lite norsk, sier Blindheim.





Han mener det er jålete å skifte navn.





- Det er bare kosmetikk, for både aksjonærer og ansatte vet at Statoil driver med mer enn olje. Statoil er Norges mest kjente internasjonale merkevare, så hvorfor i all verden skifter de navn, sier Blindheim.

Både styret og regjeringen er enige i navnebyttet.