- Dataangrepet mot Helse Sør-Øst viser hvor attraktive opplysninger Norge sitter på er for andre land eller interessegrupper.

Det sier sikkerhetsekspert Lars Venger Gunnarsson.



Helseforetaket ble forrige uke utsatt for et omfattende dataangrep, og foretaket utelukker ikke at pasientopplysninger er på avveie.



Angrepet overrasker ikke sikkerhetseksperten.