- Det er ikke alle som reiser rett til fjells

- Kommunene må forebygge ensomhet bedre, sier Senterpartiets Kjersti Toppe.

MANGE ER ENSOMME I PÅSKEN: - Ikke alle reiser rett til fjells for å gå på ski. Vi har alle at ansvar for å ta vare på hverandre, sier Senterpartiets Kjersti Toppe. Foto: Illustrasjonsfoto: NTB scanpix