- Det norske folk må ønske et OL

Til NRK sier Solberg at det imidlertid må være et stort ønske fra det norske folk, for å putte så mye penger inn i et stort idrettsarrangement for et lite land som Norge.



Norge har ikke vært vertsnasjon siden lekene på Lillehammer i 1994. Både Oslo og Tromsø har vært aktuelle flere ganger de siste årene, men planene ble stanset før IOC måtte ta en avgjørelse.