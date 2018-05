Det sier leder i SV, Audun Lysbakken.



Minst 37 palestinere skal være drept og rundt 1500 personer er skadet så langt i sammenstøtene, som skjer blant annet fordi USA åpner sin ambassade i Jerusalem i dag.



Frps Christian Tybring-Gjedde sier dette er en stor dag for USA og Israel, men at det er tragisk at så mange palestinere er drept.