- Dobbelt så mange syklister betyr dobbelt så mange ulykker

Myndighetene vil at flere skal sykle, men det kan bety mange flere ulykker.

Hvert år er det flere tusen sykkelulykker i Norge. Det finnes ingen god registrering av disse, men i 2014 registrerte legevakta i Oslo over 2000 skader alene relatert til sykling.





Det er et uttalt politisk mål at stadig flere skal sykle, men tidligere trafikkforsker i Sverige advarer mot å gå for fort frem både i sitt eget land og i Norge.

– Det er viktig at myndighetene ikke oppfordrer folk til å sykle mer, om de ikke er klare til gjøre forholdene bedre, sier Spolander. Han er pensjonert trafikkforsker og jobber idag for fotgjengernes forening i Sverige.

- Kan bli mer enn dobbelt så mange ulykker

Spolander har sammenlignet den økte syklingen i Sverige med registrerte trafikkskader i 48 av Sveriges største kommuner og basert på dette sett hvordan utviklingen kan blir fremover.

– Hvis økningen i syklingen fortsetter i samme tempo som idag kan man regne med at antall skader vil øke med 70-80 prosent. Skjer en dobling i antall syklister i et raskere tempo vil vi se mer enn en dobling i antall sykkelulykker om man ikke gjør noen endringer i infrastrukturen, forteller Spolander som mener det samme vil kunne skje i Norge.