- Dopingbeskyldninger er plagsomme

Det mener Frode Estil som tok 13 OL- og VM-medaljer for Norge i langrenn i perioden 2001 til 2007.



I en ny dokumentar om langrennssporten, kommer det fram at enkelte norske langrennsløpere hadde mistenkelig høye blodverdier på 2000-tallet.



Estil sier til NRK at han med hånden på hjertet kan si at han hadde høye blodverdier naturlig. Og han tror heller ingen andre i Norge eller Sverige dopet seg.