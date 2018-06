To medlemmer av MC-klubben Rock Machine er tiltalt for å ha drept en mann som seks uker tidligere skal ha blitt kastet ut av klubben.

Den 31 år gamle norsk-iraneren ble funnet død i sitt eget hjem i Asker i januar i fjor.



De to tiltalte erkjenner ikke straffskyld for drap, skriver VG.



Presidenten i klubben og to andre medlemmer er tiltalt for grov kroppsskade.