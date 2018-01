- Ektemann innrømmer krangel

Den drapssiktede ektemannen til Janne Jemtland skal i avhør ha innrømmet at han kranglet med kona på en fest før 36-åringen døde.

Han har også forklart at det var krangelen som førte til situasjonen som gjorde at tobarnsmoren mistet livet, skriver Hamar Arbeiderblad.



Politiet mener 36-åringen ble drept hjemme på gården i Brumunddal.



Ektemannen innrømmer ikke straffskyld, men har sagt at han har hatt noe med saken å gjøre.