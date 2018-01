- Eldre drikker bort problemene sine

Eldre over 60 år drikker stadig mer og det er ofte på grunn av sorg og ensomhet. Det er nå også langt færre eldre som velger å frastå fra alkohol.





– Det er mange årsaker til at eldre drikker mer, men vi ser jo at det er en del eldre som ikke bare bruker alkohol til nytelse, men for å mestre hverdagen, sier Anne Helvik, ved nasjonal kompetanetjeneste for aldring og helse.





Drikker mer

Kvinner og menn har doblet sitt alkoholforbruk fra perioden 1995-1997 til 2006-2008 viser Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag.





Det er også stadig færre som velger avholdenhet og dette gjelder spesielt kvinner.

– For ti år siden var mellom 35 og 45 prosent av kvinner mellom 70 og 75 år avholdne. Nå er dette tallet nede i 15 prosent, mens det kun er 5 prosent av menn i denne aldersgruppen som avstår fra alkohol, forteller Helvik.

Drikker på grunn av smerter og sorg

– Vi ser at en del eldre ønsker å drikke bort sorg, et tap eller håndtere en konflikt. Det er også vanlig å drikke for å komme over smertefulle situasjoner på grunn av fysisk helsesvikt, forteller Helvik.





– Det er økt risiko for sykdom, skader, infeksjon og sykehusinnleggelse. Vi ser også at det er økt forekomst av selvmord blant eldre som drikker, sier Helvik.

Mange eldre har bedre økonomi enn tidligere og alkohol er også mer tilgjengelig enn før