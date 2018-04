Den norske presidenten i det internasjonale skiskytterforbundet, Anders Besseberg, etterforskes for å ha blitt bestukket for å skjule russisk doping.

Det skriver den franske avisen Le Monde.



VG hevder at Besseberg skal være anklaget for å ha skjult 65 russiske dopingsaker siden 2011.



Besseberg avviser at forbundet har visst om doping, og sier han personlig heller ikke har noe å skjule.