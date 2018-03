Informasjonen som skal ha blitt benyttet til målrettet politisk reklame på Facebook, er en vekker for folk.

Det sier kulturminister Trine Skei Grande til NRK.



I helgen ble det kjent at privat informasjon fra 50 millioner Facebook-brukere skal ha blitt brukt i et forsøk på å påvirke valg.



Grande mener folk har godt av saken, for å bli minnet på hvordan informasjon kan bli misbrukt.