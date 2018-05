Tidligere Manchester United-manager Sir Alex Ferguson er blitt hasteoperert for hjerneblødning.

Fotballklubben bekrefter i en pressemelding at Ferguson ble kjørt til sykehus i går, og at operasjonen skal ha gått bra.



De opplyser samtidig at 76-åringen nå trenger en periode med mye behandling.



I løpet av sine 26 år som manager i Manchester United vant Ferguson 38 trofeer, deriblant 13 seriemesterskap.