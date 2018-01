Justisminister Sylvi Listhaug sier hun fikk sjokk over en kultur full av alkohol og sjekking, da hun kom inn i FpU tidlig på 90-tallet.

Den siste tiden har det kommet frem saker om upassende oppførsel og seksuell trakassering i flere partier.



Listhaug sier til VG at det er bra at sakene har kommet frem, og at det nå kommer en opprydning i de politikske partiene.