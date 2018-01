I fjor ble 21 personer ilagt karantene av Utlendingsdirektoratet, UDI, for misbruk av ordningen.



Ytterligere 43 personer var under vurdering til karantene.



Steinar Rotevatn i UDI sier til Dagens Næringsliv at det er flere eksempler på at au pairen blir satt til å vaske bil, svømmebasseng og hytter, oppgaver som faller utenfor ordningen.