- Flere kan være fengslet i Berg-saken

Det sier den spionsiktede nordmannens russiske advokat til VG.



Han viser til at flere saker han selv har jobbet med, der folk har vært siktet for spionasje og landsforæderi, ikke er skrevet om overhodet i russiske medier.



Flere menneskerettsorganisasjoner har uttrykt bekymring for at en russisk lovendring i 2012 har gjort det lettere å stemple noen som spion.