Flere kvinner skal ha blitt antastet under nyttårsfeiringen i Berlin i går kveld til tross for økte sikkerhetstiltak.

Blant annet opprettet arrangøren en egen sikkerhetssone for kvinner, etter at flere hundre kvinner skal ha blitt antastet for to år siden.



Sikkerhetstiltaket ble kritisert av den tyske politiforeningen i forkant av feiringen.