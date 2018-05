- Flere utsettes for bruktbilsvindel

- Stadig flere nordmenn opplever å bli svindlet når de kjøper og selger bruktbiler.



Det sier Endre Jo Reite, privatøkonom i SpareBank 1 SMN til P4 Nyhetene.



Overfører ikke penger

En svindelmetode er at kjøperen legger inn betaling i mobilbanken og viser selgeren, men sletter denne i ettertid så pengene ikke blir overført.



Reite mener nordmenn er for godtroende.

- Og det finnes nå folk som har blitt flinke til å utnytte det. Vi merker helt klart at det er en negativ utvikling på dette området, sier han.





Han kjenner også til tilfeller der folk har opplevd å bli frastjålet store kontantbeløp de har hatt med seg for å betale for en bil de ikke får.





Også NAF har merket en liten økning i svindelsaker de siste årene, forteller advokat Vigdis Svennungsen.





- Det er et stort problem, og det er noe vi har stort fokus på, sier hun.





De blir blant annet kontaktet av folk der bilen blir solgt uten at de får penger for den, og det er en del lureri i forbindelse med kontraktsinngåelse.





Anbefaler å undersøke nøye

Reite anbefaler derfor at folk bruker bankenes løsninger på nett for sikre bruktbilkjøp.







- Da får folk hjelp til å lage en kjøpekontrakt i tillegg til at betalingen blir sikker. Det er viktig å ikke godta at store beløp blir overført via noen tastetrykk på mobilen, uten å dobbeltsjekke hva som foregår, sier han.





Svennungsen sier det er viktig at folk gjør litt undersøkelser før de gjennomfører kjøp og salg. Hun anbefaler folk å sjekke på nett om bruktbilforhandlerne er seriøse. Både om det er lett å finne kontaktinformasjon, og se på hva slags kommentarer andre folk har lagt igjen.





- Det er mye lettere å gjøre undersøkelser på forhånd enn å prøve å få tilbake penger etterpå, sier Svennungsen.