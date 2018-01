- Fløy funn fra boligen i Brumunddal til Oslo

Politiet valgte å sende et viktig spor i helikopter til Oslo for analyse da de ransaket huset til savnede Janne Jemtland og hennes drapssiktede ektemann i Brumunddal. Det skriver Hamar Arbeiderblad.

Få timer sener ble Janne Jemtlands ektemann pågrepet og siktet for drap.



Politiet ønsker ikke å si noe om hva slags funn de har gjort, annet enn at de førte til at ektemannen nå er siktet for drap, til tross for at Janne Jemtland ennå ikke er funnet.