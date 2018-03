- Folk fra alle sosiale lag står bak hatytringer

I alle sosiale lag

Ifølge internasjonal forskning er det folk fra alle sosiale lag som står bak denne typen innlegg på nett. Det gjelder også i Norge.

- Det ser vi også i Norge, og verden generelt. Vi har jo også fremtrendene politikere som står bak ytringer på nett som kan karaktriseres som hatefulle. Så dette gjelder på tvers av sosial bakgrunn, sier forsker Marjan Nadim ved Institutt for samfunnsforskning.





Kjeder seg

Flere menn enn kvinner står bak netthets og hatytringer. Noen skriver sine innlegg fordi de faktisk hater visse grupper, men spenning og kjedsomhet er en annen forklaring på hvorfor folk ytrer seg som de gjør.





- Det er kanskje litt overraskende, men for mange så er hovedmotivasjonen for å bruke den type retorikk at man sitter og kjeder seg. Man ønsker spenning og oppmerksomhet. Man ser på det som en del av et spill, der det er om å gjøre og komme med de mest krasse uttalelsene og bli applaudert for det, sier Nadim.





Alvorlig for de som rammes

Noen legger ut hatefulle meldinger uten at de selv ser at det er det. Uansett motivasjon så er det viktig ta slike ytringer på alvor.