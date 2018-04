- Folkets nei kan få Stortinget til å snu

Professor i statsvitenskap tror et flertall mot sammenslåing av Troms og Finnmark vil gjøre det vanskelig for regjeringen å trosse folket.

I mars ble det vedtatt av fylket skal la folket stemme over om de vil slå seg sammen med Troms.

Professor i statsvitenskap Harald Baldersheim ved Universitetet i Oslo tror et flertall mot sammenslåing vil følges opp av Stortinget.

– Hvis det blir både stort fremmøte og et rungende nei, så tror jeg det vil bli politisk vanskelig for regjeringen å gå imot. Jeg tror hvert fall tilstrekkelig mange fra Stortinget vil være stemt for å revurdere. Dette koker kanskje ned til spørsmålet om Krf vil skifte mening, sier Baldersheim.

86 prosent av de spurte i Finnmark ønsker ikke fylkessammenslåing, ifølge en undersøkelse Sentio gjorde for NRK i mars.



Tror på flertall

Baldersheim sier fylkesidentiteten i Finnmark er sterk.

– Finnmark er et spesielt fylke og undersøkelser viser at fylkesidentiteten er sterkere der, sier Baldersheim, som tror resultatet vil være tydelig.

– Et samlet fylkesting er i samsvar med folkemeningen. Jeg tror ikke det er urealistisk at det kan bli flertall, sier han.