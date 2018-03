- For mange har tregt bredbånd

Tall fra Nasjonal kommunikasjonsmyndighet viser at 80 prosent av oss har tilgang på høykvalitetsbredbånd. Men ser man på hvor i landet tilgangen er fordelt er det store områder i landet der halvparten av innbyggerne ikke en gang har tilgang på bredbånd med lav kvalitet, skriver Nationen.



KS krever nå digitalisering i hele Norge, fordi dette er et avgjørende virkemiddel for å levere tjenester mer effektivt til hele landet i fremtiden.