Det mener førstelektor Trond Løge Hagen ved Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning i Trondheim.



Han sier til Dagsavisen at barnehagene ofte preger leken rundt fastmonterte lekeapparater som barna kjenner og behersker.



Hagen mener barnehagene har lang vei å gå for å oppfylle kravene i den nye rammeplanen for barnehager.