Det er for sent å gjøre store innsparinger i byggeskandelen på Stortinget.

Det sier leder i Finanskomiteen for Høyre, Henrik Aasheim.



Professor ved Institutt for ledelse og organisasjon ved BI mener Stortinget fortsatt kan spare mye penger om man kutter byggetrinn.



- Det er for sent å gjøre de store innsparingene så sent i prosessen, sier Aasheim.