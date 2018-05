- Forpliktet til møte med Trump

Nord-Koreas leder Kim Jong-un bekreftet i går at han skal gjennomføre det planlagte med møtet med USAs president Donald Trump.

Det sier den sørkoreanske presidenten, Moon Jae-in, i dag, etter gårsdagens møte mellom de to koreanske statslederne.



Kim skal også ha bekreftet at landet skal gjennomføre en atomnedrustning.



Torsdag denne uken avlyste Donald Trump de planlagte toppmøtetmøtet med Kim Jong-un, men i etterkant har han sagt at møtet allikevel kan gå som planlagt.