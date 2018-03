- Forslaget vil ikke hindre terror

Forsker Marta Bivand Erdal ved institutt for fredsforskning sier til Dagsavisen at forslaget tvert imot kan virke radikaliserende.

- Det er ikke grunnlag for å si at det å frata statsborgerskap vil hindre terror på norsk jord.



Det mener flere forskere som hjalp regjeringen med å utrede spørsmålet i 2015.



Det har blitt en heftig debatt etter at justisminister Sylvi Listhaug i helgen gikk ut mot Arbeiderpartiet, fordi de ikke vil gå inn for at fremmedkrigere skal kunne fratas statsborgerskapet uten dom.