Madsens forsvarer forsøker å karakterbygge Peter Madsen for å gi forståelse for hvorfor Madsen parterte Kim Wall og kastet henne på sjøen.

Det tror krimanalytiker i Danmarks Radio, Mette Mayli Albæk.



Forsvareren brukte i dag mye ti på å bygge opp et bilde av Madsens sterke interesse for raketter og ikke minst ubåter.



Albæk mener det var helt bevisst tidsbruk for å styrke Madsens sak.