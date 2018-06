Det skriver politimester i Oslo, Hans Sverre Sjøvold, i en epost til P4 Nyhetene.



Listhaug gikk i dag ut og kritiserte politiet i hovedstaden for å ha dysset ned gjengproblemene i byen.



Sjøvold avviser dette, og skriver at de også har informert media om det som over tid har vært en krevende situasjon.