- Går etter kun ett spor i Marie-saken

Det sier seksjonsleder på etterforskning ved Sør-Vest politidistrikt, Egil Vestvik til NRK.



Ifølge han kjører det sørafrikanske politiet kun etter ett spor, at det har vært en ulykke, og at 20 år gamle Marie Sæther Østbø er borte på havet.



Talsmannen for de sørafrikanske etterforskerne avviser at de har låst seg til en teori, men innrømmer at de ser det som mer sannsynlig at dette er en savnetsak enn en kriminalsak.