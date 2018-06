- Gir ikke fra seg atomvåpen nå

Etter det historiske toppmøtet i går, skrev Donald Trump og Kim Jong-un under på en erklæring som blant annet sier at Kim skal arbeide for fullstendig kjernefysisk nedrustning av Korea-halvøya.



Jakobsen sier til NRK at landet ikke har noen incentiver for å kvitte seg med alt av atomvåpen, og viser til at det er disse våpnene som gjør at Nord-Korea blir tatt på alvor.