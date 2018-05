- Til tross for at flere nå fullfører videregående skole, så er Regjeringen fortsatt ikke i mål.

Det sier kunnskapsminister Jan Tore Sanner etter at tall fra SSB viser at nær 75 prosent av 2017-kullet hadde fullført videregående opplæring i løpet av fem år.



Sanner sier at han ikke er fornøyd når en av fire dropper ut og at de derfor skal forsterke den tidlige innsatsen i skolen.