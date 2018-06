Og dermed er totalforbudet som er innført mot bål og grill ugyldig, mener jussprofessor Hans Fredrik Marthiniussen. Han sier til NRK at et slikt forbud må komme gjennom en forskrift som kommunen lager.



Det varme og tørre været har gjort at det er ekstremt stor skogbrannfare og i mange kommuner er det innført totalforbud.