- Tor-Arne Hetland skal være ferdig som trener for herrelandslaget i langrenn.

Det melder TV2 nå i ettermiddag.



Årsaken skal være sterk misnøye med Hetlands lederstil blant løperne, til tross for gode resultater i vinter.



Eirik Myhr Nossum, som nå er assistenttrener, skal ifølge kanalen ta over jobben.



Han har tidligere vært trener for Petter Northug.