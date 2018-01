- Høyre må gå til politiet

Kristian Tonning Riise gikk selv av før varslene om han ble kjent for offentligheten. Foto: NTB scanpix

I dag skriver Aftenposten at Unge Høyre ble varslet om en alvorlig seksuell episode i 2014 mellom den gang 25 år gamle Kristian Tonning Riise og en 16-åring. En hendelse som ifølge avisen ikke ble fulgt opp.

Vitner forteller til Aftenposten at Riise skal ha skjenket 16-åringen og hatt sex med henne. Jenta selv bekrefter overfor avisen at det ikke var frivillig.

– Jeg ønsket ikke seksuell omgang med ham. Jeg var veldig, veldig beruset. Jeg var ikke i stand til hverken å si ja eller nei til ham. Jeg var veldig beruset og jeg husker veldig lite av hva som skjedde, sier hun til avisen.

Tonning Riise beklager det hele.

- Det stemmer at vi begge hadde drukket og at vi hadde sex. Det skulle aldri ha skjedd og jeg beklager, skriver Tonning Riise i en epost til Aftenposten.

- Må gå til politiet

Dixie Ressurssenter mot voldtekt mener dette er alvorlig og sier til P4 Nyhetene at Høyre bør gå til politiet.

– Utifra det jet har hørt fra media så høres dette ut som en voldtekt og det må undersøkes grundig hva som har skjedd her. Dette er en maktovertredelse i ett av norges største partier som må tas på alvor, ledelsen i Høyre bør snakke med politiet, sier Tina Skotnes, Psykiatrisk sykepleier og kommunikasjonsansvarlig i Dixie Ressurssenter mot voldtekt.



- Det skal tas hensyn til og den fornærmede skal alltid bli hørt, men det har veldig mye å si for de som ikke tør å anmelde og be om hjelp at disse sakene tas alvorlig, sier Skotnes til P4 Nyhetene.

- Vi må bevare tillitsforhold

Høyres generalsekretær John-Ragnar Aarset sier de først og fremst er opptatt av å ta vare på varslerne.

– Det som er viktig for oss er at vi bevarer tillitsforholdet til varslerene. Vi stillir juridisk bistand hvis det er ønskelig, men det er personene som må anmelde og vi må ha deres samtykke i det vi eventuelt foretar oss, sier Aarset til P4 Nyhetene.