- Ikke noe nytt at fødende må holde seg nær sykehus

I brevet skriver Helse Nord blant annet:

Gravide med lang avstand til fødeinstitusjon og med mindre enn to uker til termin, bør kontakte stedet der de har avtalt å føde for å planlegge når de skal komme.

Alle førstegangsfødende og risikofødende bør oppholde seg i nærheten av fødeinstitusjonen de skal føde på, i siste uke før termin.

Denne henstillingen gjelder inntil ambulanseflysituasjonen er stabilisert.

- Når store grupper blir bedt om å oppholde seg nær sykehuset, reiser det alvorlige spørsmål rundt sikkerheten, sier Trine Noodt i Finnmark Venstre til Altaposten og viser til luftambulansesaken.





Helt normal prosedyre





Statsminister Erna Solberg viser til at dette har vært en helt normal prosedyre også før konflikten i luftambulansen.





- Så vidt jeg forstår er dette en ordinær prosess, hvis du bor langt unna sykehus og for eksempel er risikofødende, så anbefales du å være nær sykehuset du skal føde på i tiden før fødsel. Dette sier også Helse Nord at har vært vanlig prosedyre før ambulansesaken, sier Solberg.





- Så du mener at dette ikke har noe med luftambulansesaken å gjøre?





- Jeg bare referer bare det som også står på Helse Nord sine nettsider. Dette har jeg visst i mange år, at bor du langt unna et sykehus så er dette normen ved komplikasjoner ved en fødsel, sier Solberg.





Helse Nord bekrefter overfor P4 Nyhetene at dette også er generell regel, men at de har sendt ut dette brevet som et resultat av luftambulansesaken for å unngå uheldige hendelser med de fødende og barna.