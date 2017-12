- Ikke sett en lignende bevegelse

- Vi har aldri tidligere sett en global bevegelse som ligner høstens #MeToo-kampanje.



Det mener leder for likestillingsfoskningen ved Institutt for samfunnsforskning, Mari Teigen.



Teigen sier til Dagsavisen at kampanjen har engasjert fordi det handler om kvinners grunnleggende rettigheter til å råde over egen kropp.