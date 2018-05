- Ikke starten på stort opprør

Over 50 palestinere ble drept, og 2200 skadet i går, i det som var den dødeligste dagen på Gaza siden 2014.



Uroen skjedde på dagen 70 år etter at staten Israel ble opprettet, og samtidig som USA åpnet sin ambassade i Jerusalem.



Førstelektor Dag Henrik Tuastad ved Unviersitetet i Oslo sier de palestinske myndighetene på Vestbredden må støtte et opprør for at det skal spre seg dit, noe han sier trolig ikke vil skje.